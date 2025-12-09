Haberler

Isparta'da 1 haftada 19 narkotik operasyonu: 8 tutuklama
Güncelleme:
Isparta'da son iki haftada gerçekleştirilen 19 operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 kişi tutuklandı, 46 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Isparta'da son 2 haftada gerçekleştirilen 19 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 29 Kasım–6 Aralık tarihlerinde 19 yakalama gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 2 bin 393 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 92,17 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45,50 gram metamfetamin, 3,80 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 35 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 11 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem uygulandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca denetimlerde 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi cezaevine teslim edildi. - ISPARTA



Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
