Isparta'da 1 haftada 19 narkotik operasyonu: 8 tutuklama

Isparta'da son 2 haftada gerçekleştirilen 19 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 29 Kasım–6 Aralık tarihlerinde 19 yakalama gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 2 bin 393 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 92,17 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45,50 gram metamfetamin, 3,80 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 35 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 11 şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem uygulandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca denetimlerde 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi cezaevine teslim edildi. - ISPARTA