Isparta'da Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Başarılar

Isparta'da narkotik polisinin son 1 ayda yürüttüğü çalışmalarda 113 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 14 kişi tutuklandı. 4 bini aşkın kişiye ise bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 3 kişi "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek", 91 kişi "uyuşturucu madde kullanmak", 19 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından olmak üzere toplam 113 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 14'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Narkotik suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları da hız kesmeden sürüyor

Öte yandan uyuşturucuyla mücadelede sadece operasyonel değil, eğitim ve farkındalık çalışmaları da hız kesmeden sürdü. "Narkorehber", "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Narkogençlik" projeleri kapsamında 4 bin 538 kişiye eğitim verilerek bağımlılıkla mücadelede bilinç kazandırıldı. "Narkonokta" projesi aracılığıyla ise 950 vatandaş bilgilendirildi, UYUMA uygulaması tanıtıldı. Emniyet yetkilileri, UYUMA uygulaması üzerinden gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve "NARVAS" projesiyle uyuşturucuyla mücadelenin sahada ve dijital ortamda kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - ISPARTA