Yolda baygınlık geçiren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Isparta'da arkadaşları ile birlikte yolda yürürken baygınlık geçiren üniversite öğrencisiJanibey Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YÜRÜRKEN BAYILDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Dün gece saatlerinde Iyaş Park AVM karşısında yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte yolda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat fakültesi 4. sınıf öğrencisi Janibey Yıldız (24), bir anda baygınlık geçirerek yere düştü. Arkadaşlarının yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilen Yıldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.