Isparta'da Traktör Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Isparta'da Traktör Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki Selahattin G.'nin kullandığı traktör devrildi. Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cesedi morga kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Eyüpler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin G. (16) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selahattin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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