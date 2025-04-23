İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Isparta'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: 181 Kişiyle 86 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: 181 Kişiyle 86 Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 181 kişi ve 86 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 11 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 181 kişi ve 86 araç kontrol edildi, 11 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gece saatlerinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Saat 21.00 ile 23.30 arasında yapılan uygulamada ekipler, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de kamu düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim yaptı. Uygulama kapsamında 181 şahıs, 86 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.