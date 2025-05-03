Isparta'da Trafik Uygulamaları: 12 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Uygulamaları: 12 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 6 farklı noktada gerçekleştirdiği uygulama ile 261 şahıs ve 129 aracı denetledi. Kurallara uymayan 12 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 6 farklı noktada gerçekleştirdikleri uygulamada 261 şahıs ile 129 aracı denetledi. Kurallara uymayan 12 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün 21.00-23.30 saatleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin farklı 6 noktasında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, toplam 261 şahıs ile 129 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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