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Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar son yolculuğuna uğurlandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zühtü Taha Gürfidan ve Yiğit Yaşar Gökmen'in cenaze törenleri düzenlendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen traik kazasında hayatını kaybeden Zühtü Taha Gürfidan son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde dün öğlen saatlerinde meydana kazada hayatını kaybeden Zühtü Taha Gürfidan (14) için bugün Eğirdir ilçesinde bulunan Hızırbey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi olan çocuğun cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında Zühtü Taha Gürfidan'ın babası Oktay Gürfidan yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası Gürfidan'ın cenazesi Kervansaray mezarlığına defnedildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde meydana gelmişti. S.Ş. idaresindeki 32 EZ 008 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen ve virajı dönemeyen 32 ADM 808 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan (14) ve Yiğit Yaşar Gökmen (14) düşerek bariyerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zühtü Taha Gürfidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Yiğit Yaşar Gökmen ise, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kovada Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetle karşı yönden süratli gelen motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazada hayatını kaybeden Yiğit Yaşar Gökmen'in ise dün toprağa verildiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğirdir 3-sayfa trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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