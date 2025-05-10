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Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü ve Yolcu Yaralandı

Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü ve Yolcu Yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Cenon Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan G.K. idaresindeki 32 FD 335 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan sürücü G.K. ile yolcu Y.Ö. yaralandı. Sürücü G.K., çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile yolcu, ilk müdahalelerinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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