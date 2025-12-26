Haberler

Eğirdir'de iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer G. idaresindeki otomobil ile Tarık D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
