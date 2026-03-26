Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde 131. Konya Caddesi ile 1715. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 32 ACH 758 plakalı araç, M.Y. kontrolündeki 32 SH 237 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 SH 237 plakalı aracın sürücüsü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.N.B., G.K. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı