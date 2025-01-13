Isparta'da Trafik Kazası: 29 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen kamyonete çarpan otomobilin 29 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Senirkent-Isparta karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demet Yılmaz'ın (29) kullandığı 32 LF 508 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali T.'nin kullandığı 32 ABH 357 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ali T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Demet Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA