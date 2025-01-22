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Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada, yaşamını yitiren yolcu olay yerinde bulundu, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla D.'nin kullandığı 32 GE 042 plakalı Toyota marka otomobil, karşı yönden gelen Murat U.'nun yönetimindeki 42 ANL 616 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu, 42 ANL 616 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Minnet Kocaburun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüler Atilla D. ve Murat U. ile yolcu İnci D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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