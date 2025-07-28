Isparta'da Tır Çarpması Sonucu 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan 92 yaşındaki adam, 24 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Cami Mahallesi Hızırbey Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Dereli'ye (92) 15 AS 448 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak tır ile kaldırım arasına düşen yaşlı adam, başından ve bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati Dereli, önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

24 gün boyunca hastanede tedavi altında tutulan Necati Dereli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Dereli'nin cenazesinin Kervansaray Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ISPARTA