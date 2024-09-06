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Isparta'da tekme ve sopalarla darp edilen genç hayatını kaybetti, o anlar kamerada

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Isparta'da kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da tekme ve sopalarla darp edilen genç hayatını kaybetti, o anlar kamerada

ISPARTA - Isparta'da kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samet Candere tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Oktay G., tutuklandı.

Olay 2 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı 6 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Samed Candere ile bir grup arasında laf atma nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Candere, grubun tekme ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Candere, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Samed Candere, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında Oktay G.'yi gözaltına aldı. Oktay G.'nin ilk ifadesinde kavganın laf atma tartışması üzerine çıktığı, Candere'nin işyerindeki çalışanlarına laf attığı ve eline aldığı sopayla işyerine gelip kendisine saldırdığı bunun üzerine savunmak amacıyla sopayla bir kez vurduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul Samed Candere'nin cenazesi cuma namazına müteakip Mekke Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde sopa bulunan Ertuğrul Samed Candere ile grup arasında kavga çıktığı birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdıkları o sırada Candere'nin yere düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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