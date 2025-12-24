Haberler

Isparta'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Isparta'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Kaymakkapı Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu belirlendi. Olayda çevrede güvenlik önlemleri alındı ve polis, çantayı bırakan kişileri tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Isparta'nın en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakkapı Meydanı'nda, otobüs duraklarının yer aldığı Kart Dolum Merkezi önünde bırakılan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, risk ihtimaline karşı vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli çantayı bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar

Gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar