Isparta'da silahlı kavga sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Silahlı kavgada yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan genç adam, tedavisinin beşinci gününde hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Ekim tarihinde Isparta'nın Gelendost ilçesi Yenice Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulans ile il merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavgada ağır yaralanarak Isparta Şehir hastanesinde tedavi altına alınan Şener Gezgin'in hastanedeki tedavisinin beşinci gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.