Isparta'da sağanak yağış etkisini arttırdı: Yollarda su birikintileri oluştu

Isparta'da gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinde şiddetlenirken, meteoroloji muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Isparta'da gün boyunca aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kent genelinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiyeleriyle görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla kıyı şeridinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Isparta'da ise akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken yolların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yağışların ise hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ISPARTA