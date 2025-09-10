Isparta'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkeze bağlı Deregümü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 32 FT 227 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracını yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bir süre soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından belirlenecek. - ISPARTA