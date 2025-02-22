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Isparta'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Isparta'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Isparta'da Rıza Yakup'un kullandığı otomobil, motor kısmından yükselen dumanların ardından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıza Yakup'un kullandığı 64 DF 343 plakalı otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede aleve dönüştüğünü fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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