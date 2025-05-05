Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi

Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi
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Isparta'nın Fele köyünde düzenlenen jandarma operasyonunda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da bir köyde düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele köyü mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda ruhsatsız silah ele geçirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.D. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli İ.D. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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