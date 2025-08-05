Isparta'da Polisten Kaçan Sürücü Afyonkarahisar'da Kaza Yaptı

Isparta'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sonrası Afyonkarahisar'da kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trafik denetim yapan ekipler 32 K 0377 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak polisleri görünce kaçmaya başlayan sürücü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine kadar geldi. Şahsın peşini bırakmayan polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca devam etti. Kaçmaya devam eden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki refüje girerek kaza yaptı. Olayda sürücü olduğu belirlenen A.A., ile yanında bulunan M.S., yaralandı. Yaralanan şahıslar ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR