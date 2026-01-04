Haberler

Isparta'da polis denetimlerinde 31 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da polis denetimlerinde 31 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 30 bin 721 şahıs sorguladı ve aranan 31 kişiyi yakaladı. Ayrıca, 15 bin 866 araç kontrol edilerek, ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 30 bini aşkın şahıs sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis sorumluluk bölgesinde, son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 721 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Denetimler kapsamında 15 bin 866 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti