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Isparta'da Polis Aracı Kaza Yaptı, Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da Polis Aracı Kaza Yaptı, Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
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Eğirdir'de polis memurunu taşıyan ekip aracı, ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sıkışan polis, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, polis memurunun kullandığı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara giderken ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan polis memuru, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Eğirdir ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki A. idaresindeki 32 A 8252 plakalı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara gitmek üzere seyir halindeyken zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araçta sıkışan polis memuru Abdulbaki A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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