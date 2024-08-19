Isparta'da patpat ve otomobil çarpışması: 2 ölü, 8 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobille "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A.'nın (33) kullandığı "patpat" olarak bilinen tarım aracı, plakası öğrenilemeyen Hikmet K. (23) idaresindeki Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ve patpat sürücüleri ile otomobilde bulunan Cafer K. (28) ve patpatta bulunan Bolat B. (45), Fatma D. (70), Şerife A. (52), Havva T., Döne G. ve Gülfidan Güllü (59) yaralanırken, patpatta bulunan Zehra Uygun ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent ve Uluborlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gülfidan Güllü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Uygun'un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA