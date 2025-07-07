Isparta'da Patpat Kazasında 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

Isparta'da Patpat Kazasında 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen patpat kazasında sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yaşındaki küçük çocuk ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde seyir halindeyken devrilen patpat kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olkan Turan yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Necla Turan (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Olkan Turan ile 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Olkan Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Necla Turan ve Olkan Turan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, küçük çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

Aile faciası! 14 kez bıçakladığı kardeşinin başını kesmeye kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Enişte' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi

"Enişte" dediği isimle aşk yaşadı, ama birliktelik kısa sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.