Isparta'da park ve mesire alanlarında gece denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Eylül Çarşamba günü, gece saatlerinde Millet Bahçesi, Semtspor Sahası Parkı, Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay Parkı, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Emin Dilmen Parkı, Çocuk Bahçesi, Halife Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Ayazmana ve Gökçay mesireliklerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 258 şahıs ve 36 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 12 araca ise idari işlem uygulandı. - ISPARTA