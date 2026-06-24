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Park halindeki otomobilde ölü bulunan genç kız toprağa verildi

Park halindeki otomobilde ölü bulunan genç kız toprağa verildi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir otomobilde arkadaşıyla birlikte cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Cansu Zengin, memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu.

Isparta'da park halindeki bir otomobil içerisinde arkadaşıyla birlikte cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Cansu Zengin, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyünde park halindeki bir araçta iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ve 21 yaşındaki Cansu Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk araştırmalarda; araçta ve gençlerin üzerinde herhangi bir ateşli silah, kesici veya delici alet kullanımına ilişkin bulguya rastlamadı. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında ise aracın gece saatlerinde olay yerine gelerek park ettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen ön otopside herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 21 yaşındaki Cansu Zengin için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, genç kızın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu. Çarşı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası genç kızın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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