Isparta'da Otomobil Kazasında 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 101. Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Fazlı Aslan Petrol kavşağında dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö.'nün idaresindeki 07 AZV 538 plakalı aracın, Konya istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, M.Ö. yönetimindeki 32 SF 93D plakalı Hyundai markalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluşurken R.Ö.'nün aracında bulunan A.Ç.Ö. (3) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

