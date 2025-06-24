Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi çevre yolu Ense mevkii Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.A. (60) idaresindeki 32 AAF 565 plakalı Peugeot marka otomobil, Yalvaç çevre yolunda Yeni Sanayi istikametine seyir halindeyken, Gelendost-Yalvaç yolundan kavşağa giriş yapan M.E. (74) idaresindeki 32 ADS 929 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldıktan sonra, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak Isparta'daki bir hastanenin beyin cerrahisi bölümüne nakledildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA