Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi çevre yolu Ense mevkii Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.A. (60) idaresindeki 32 AAF 565 plakalı Peugeot marka otomobil, Yalvaç çevre yolunda Yeni Sanayi istikametine seyir halindeyken, Gelendost-Yalvaç yolundan kavşağa giriş yapan M.E. (74) idaresindeki 32 ADS 929 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldıktan sonra, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak Isparta'daki bir hastanenin beyin cerrahisi bölümüne nakledildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.