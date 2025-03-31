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Isparta'da Otogarda Şüpheli Hareketler: Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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Isparta'nın Yeni Otogar'ında bekçiler tarafından kontrol edilen bir şahsın üzerinden 40 içimlik sentetik kannabinoid çıktığı bildirildi. Olayla ilgili adli işlemler başladı.

Isparta'da yeni otogar içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi bekçiler tarafından kontrol edildi. Üzerinden 40 içimlik sentetik kannabinoid çıkan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın Çünür Mahallesi Yeni Otogar bölgesinde 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, otogar içerisinde bir bank üzerinde yatan şüpheli şahıs bekçiler tarafından kontrol edildi. Yapılan üst aramasında, 2 parça halinde toplam 40 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlemlere başlanıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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