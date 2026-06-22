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25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza anı güvenlik kamerasında

25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza anı güvenlik kamerasında
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. idaresindeki 07 CBT 336 plakalı, Erzincan'dan Burdur istikametine seyir halinde olan ve 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, Furkan Turan Öztürk (25) yönetimindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Furkan Turan Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan feci kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki tur otobüsünün kavşakta hafif ticari araca çarptığı anlar saniye saniye yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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