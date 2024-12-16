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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı

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Isparta Eğirdir kara yolunda bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkiinde, saat 12.30 sıralarında sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya girip, yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. 2'si personel, 25 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Otobüste sıkışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 24 yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. 24 yaralı, ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı

"HIZLI GELDİĞİ İÇİN KONTROLÜ SAĞLAYAMAMIŞ"

Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir kaza yaşadık. Antalya'dan gelen yolcu otobüsümüz yolun yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle kaza yaptı. Hızlı geldiği için kontrolü sağlayamamış. 23 yolcumuz vardı, şoför ve muavinle birlikte 25 kişi vardı. Hayatını kaybeden vatandaşımız var maalesef. Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Eğirdir başta olmak üzere Eğirdir ve Isparta'daki hastanelerimize yaralıları sevk ettik. 1 vatandaşımızın iç kanama teşhisi var, diğerlerinin çok büyük hayati tehlikesi yok" dedi. Vali Erin, yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"ADAM YAVAŞTI AMA YAN YATIVERDİK"

Kaza yapan otobüsteki bir kadın yolcu ise "Yağmur çiseleyince adam yavaştı ama yan yatıverdik. Yazmam yırtıldı. 'Ya Allah bismillah' deyip kalktım. Arkamdakiler baş aşağıydı. Asıldım onları çıkardım, kurtardım" diyerek kazayı anlattı.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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