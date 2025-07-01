Isparta'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 11.25 sıralarında Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Isparta ve Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan açıklamada, yangının Isparta Valisi Abdullah Erin'in koordinesinde Yangın Harekat Merkezi tarafından anlık olarak takip edildiği bildirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerinin devam ettiği belirtildi. - ISPARTA