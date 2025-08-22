Isparta'da Narkotik Operasyonu: Binlerce Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ve av tüfekleri ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda binlerce kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, metamfetamin, sentetik ecza, 2 av tüfeği ve 25 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 bin 255 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt, 32,59 gram metamfetamin, 39 adet sentetik ecza, 2 adet av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 100 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
