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Isparta'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadı. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Metin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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