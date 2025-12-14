Haberler

Şarkikaraağaç'ta çıkan yangında iki katlı evin bir bölümü yanarak küle döndü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Salur Köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangında bir evin mutfak ve bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur Köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangında iki katlı müstakil evin mutfak ve bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Salur Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümine Y.'ye ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin mutfak bölümü ile bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerinde yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

