Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Eroin Ele Geçirdi

Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan denetimlerde 1,06 gram eroin bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
