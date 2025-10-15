Isparta'da Motosikletli Polis Timleri Eroin Ele Geçirdi
Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan denetimlerde 1,06 gram eroin bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 1,06 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında 1,06 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa