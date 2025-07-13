Isparta'da Motosiklet Sürücüsü ve Yaya Arasında Kavga Çıktı

Isparta'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda bir kişi yaralanırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 21.20 sıralarında Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile yolun karşı tarafına geçmekte olan bir yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmayla başlayan gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavga, bir süre sonra yeniden alevlendi. Bu kez tekmelerin ve yumrukların da devreye girmesiyle sert bir arbede yaşandı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ISPARTA