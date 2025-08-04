Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç'a bağlı Görgücami Mahallesi Bağlar kara yolunda 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. (19) idaresindeki 32 AEV 707 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.M.A. ile yolcu olarak bulunan Ş.S. (29) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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