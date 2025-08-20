Isparta'da Modifiye Araç Denetimlerinde 42 Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Isparta'da modifiye ve abartı egzoz denetimlerinde 42 sürücüye ceza kesildi, 10 araç trafikten men edildi.

Isparta'da 9 farklı noktada yapılan modifiye ve abartı egzoz denetimlerinde 42 sürücüye ceza uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz iki gün içinde modifiye ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler yapıldı. İl merkezinde 9 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 292 şahıs sorgulandı, 143 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 42 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık verdiği ve eksiklikleri tespit edilen 10 araç trafikten men edildi. - ISPARTA

