Isparta'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonlarına yönelik düzenlenen operasyonda, "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

5 masaj salonuna idari işlem

Operasyon kapsamında denetlenen 5 masaj salonu hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı