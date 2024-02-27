Isparta'da Kuyumcudan Altın Yüzük Çalan Şahıs Tutuklandı

Isparta'da bir kuyumcudan 14 bin TL değerinde altın yüzük çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında 22 Şubat'ta meydana geldi. Kuyumcudan 14 bin TL değerinde altın yüzük çalınmasının üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kamera incelemeleri sonucu şüphelinin B.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 12 Şubat tarihinde Sanayi Mahallesi'nde karayolu üzerinden 6 adet yağmur suyu ızgarası çalındı. Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA