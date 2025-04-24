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Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 2 Yaralı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 2 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya Akşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 32 YB 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole sürüklendi. Kazada sürücü H.B. ile yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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