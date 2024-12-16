Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Bağbuyan-Mahmatlar köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zekeriyya E. (33) idaresindeki 32 SN 228 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Zekeriyya E. ve araçtaki Keziban E. (60) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA