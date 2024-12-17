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Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 5 gün önce evden çıkan Ramazan Kayacan'ın cansız bedeni, otluk bir alanda bulundu. Kesin ölüm sebebi adli tıp incelemesiyle belirlenecek.

Isparta'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ramazan Kayacan, otluk alanda ölü bulundu.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde kardeşiyle birlikte yaşayan Ramazan Kayacan (25), 13 Aralık günü saat 18.20 sıralarında elinde poşetlerle evden çıktı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan kardeşi ve ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Kayacan'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde Ramazan Kayacan'ın son olarak evden çıktığı anlar tespit edildi. Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayacan'ın cansız bedeni, Isparta şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki otluk alanda bulundu.

Ramazan Kayacan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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