Isparta'da kasap dükkanında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Isparta'da kasap dükkanında av tüfeği ile vurulan kişi 57 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ocak tarihinde Isparta'nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (71) ile Ferhat Yıldırım arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet B., av tüfeğiyle Ferhat Yıldırım'a ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan Ferhat Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 57 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli Mehmet B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet B., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA