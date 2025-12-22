Haberler

Isparta genelinde polis denetimlerinde 34 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde on binlerce şahıs ve araç sorguladı, 34 aranan şahsı yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde on binlerce şahıs ve araç sorgulanırken, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 14 Aralık–20 Aralık 2025 tarihleri arasında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 25 bin 870 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Denetimler kapsamında ayrıca 12 bin 719 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

