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Isparta'da Kadınlar Arasında Saç Saça Kavga

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Isparta'da iki kadın arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, temizlik malzemesi satan bir işletme önünde gerçekleşti ve an an kayıt altına alındı.

Isparta'da kadınlar arasında saç saça kavga kamerada

ISPARTA - Isparta'da iki kadın arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça kavgası kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Gazikemal Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir temizlik malzemesi satan işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerine tekme tokat saldırırken, taraflardan birinin yere düşmesini fırsat bilen diğer kadın saçlarını çekip tekmelerle saldırmaya devam etti. Yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Isparta'da Kadınlar Arasında Saç Saça Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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