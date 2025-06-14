Isparta'da Kaçakçılık ve Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, vergi usul kanununa muhalefet ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda vergi usul kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12-13 Haziran 2025 tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üç farklı şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi ve Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ve "Dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Diğer iki şahsın ise sırasıyla Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sırasıyla 1 yıl ve 1 yıl 15 gün süreyle arandıkları belirlendi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Isparta Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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