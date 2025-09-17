Isparta'da Kaçakçılık Operasyonlarında Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yalvaç ve Senirkent'te son bir ayda gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda sahte bandrollü viskiden kaçak telefona kadar çok sayıda ürün ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinde son bir ay içerisinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ve yasadışı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 25 litre sahte bandrollü viski, 9 gümrük kaçağı telefon, 3 akıllı saat, 196 cep telefonu aksesuarı, 7 elektronik eşya, 55 sikke, 8 tarihi obje, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 2 tabanca şarjörü bulundu. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA