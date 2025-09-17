Haberler

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonlarında Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonlarında Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda sahte bandrollü viski ve kaçak telefonların da aralarında bulunduğu birçok ürün ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yalvaç ve Senirkent'te son bir ayda gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda sahte bandrollü viskiden kaçak telefona kadar çok sayıda ürün ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinde son bir ay içerisinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ve yasadışı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 25 litre sahte bandrollü viski, 9 gümrük kaçağı telefon, 3 akıllı saat, 196 cep telefonu aksesuarı, 7 elektronik eşya, 55 sikke, 8 tarihi obje, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 2 tabanca şarjörü bulundu. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firma yetkilisini terlettiği anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.